Ante la avanzada judicial: El PJ se declaró en alerta y movilización en todo el país

El presidente de la nación Alberto Fernandez participo en forma virtual la reunión del Concejo Nacional del Partido Justicialista donde se decidió declararse en ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACION ante el artero ataque de la justicia macrista para proscribir a la máxima líder del peronismo Cristina Fernandez.

Hace unas horas se supo del vínculo entre el prófugo de la justicia Pepin” Rodríguez Simón y el fiscal Luciani.

Rodríguez Simón está acusado de armar la MESA JUDICIAL MACRISTA para poner dos jueces en la Corte Suprema (Rosenkrants y Rossatti) y una gran cantidad de fiscales para perseguir y proscribir al peronismo.

Los fiscales Luciani y Mola dijeron tener tres toneladas de prueba contra Cristina pero finalmente no se pudo acreditar ninguna y fue acusada por asociación ilícita, con un dictamen del que fue condenado Jose Lopez ex Secretario de obras públicas durante el gobierno de Cristina. Pero los fiscales evitaron u olvidaron decir que el acuerdo firmado por Jose Lopez, fue con el empresario de la construcción e íntimo amigo de Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo. ¿Si condenaron a José López, porque no condenaron a “Nicky” Caputo?.

