Anses informó el cronograma para saber cuántos cobran los $10.000

Hasta el momento sólo consiguieron el extra de 10.000 pesos quiénes tienen Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Desde mañana, la lista para el resto

Luego del caos en los cajeros y bancos del viernes pasado y de un fin de semana atípico en el que las entidades financieras estuvieron abiertas para algunos pagos a jubilados y beneficiarios de asignaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio detalles de cómo continuará el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

“La Anses comunica que los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer, a partir de las 00 horas del lunes 6 de abril, si reúnen los requisitos para poder acceder a esta prestación extraordinaria de 10.000 pesos que se cobrará en el curso de este mes”, detalló el organismo que dirige Alejandro Vanoli en un comunicado.

“Quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos podrán continuar con el trámite, siguiendo los pasos que oportunamente le comunique Anses”, agrega.

Los solicitantes del IFE deberán ingresar a consultar su situación en la página Web de la Anses (www.anses.gob.ar) de acuerdo con el siguiente cronograma:

– DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril

– DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril

– DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril

– DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril

– DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril

Más de 11,2 millones de personas se preinscribieron en el registro para cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno para paliar el impacto económico derivado la pandemia de coronavirus, en base a los últimos datos informados esta tarde por Anses.

Cuando se anunció el lanzamiento de esta ayuda, el gobierno calculó que el bono sería entregado aproximadamente a 3,6 millones de hogares. Por eso es el chequeo en el cronograma anunciado hay para saber a quiénes de los inscriptos le corresponde el beneficio y cuándo hay que cobrarlos.

Quiénes cobrarán en IFE

1. Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores en relación de dependencia; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.

2. Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B” $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

La AFIP tiene registrados unos 3,2 millones de trabajadores en esa condición, pero el Ministerio de Trabajo identificó que se reduce a casi 1,6 millones la cantidad que no depende de otro ingreso.

3. Monotributista Social; el último dato del Ministerio de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición.

4. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.