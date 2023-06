Ángel Di María se despidió de la Juventus. El delantero argentino agradeció al club, aunque reconoció que “no se pudo” conseguir títulos; el delantero aun no sabe qué colores vestirá la próxima temporada. El campeón del mundo escribió un posteo en Instagram: “Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”. “Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”, agregó. Varios jugadores de la selección de Lionel Scaloni acompañaron el posteo con comentarios de apoyo para “el fideo”. Emiliano “el Dibu” Martínez, Paulo Dybala y Marcos Acuña fueron algunos de los futbolistas que se hicieron eco de la despedida de Di María. “¡Siempre con vos! ¡Te amo!”, le respondió su mujer, Jorgelina Cardoso. Con esta decisión, ahora el futbolista queda libre y espera ofertas. Días atrás, circuló una versión entre algunos medios europeos donde sostuvieron que el nacido en Rosario podría volver a vestir la camiseta de Benfica, el club que le brindó la posibilidad de llegar al viejo continente en el año 2008.

