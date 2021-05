Análisis de las cifras epidemiológicas para definir las próximas medidas provinciales

Las cifras de nuevos con­tagios en la provincia, 570, mostraron ayer un descen­so respecto de la jornada anterior que tuvo 841, pero no por ello los números son alentadores. Otros cinco co­rrentinos fallecieron como consecuencia del coronavi­rus en el Hospital de Cam­paña, y la provincia acumula 711 fallecidos. El problema principal continúa en las lo­calidades del interior, donde los números no descienden. En Goya, ayer se registra­ron 66 nuevos infectados y acumulan 448 casos activos, pese a que llevan más de 45 días en Fase 2.

Los funcionarios del Mi­nisterio de Salud de la Pro­vincia se reunieron ayer con los integrantes del Comité de Crisis y del Hospital de Cam­paña para evaluar las cifras diarias de contagios y falle­cidos, como también los in­dicadores epidemiológicos, determinados además por la cantidad de internados en terapia y con respirador.

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, aseguró que hoy y mañana continuarán con estas reuniones de análisis de los datos epidemiológicos para luego elevar la situación al Gobernador, con quien en su conjunto determinarán cómo seguirán las restriccio­nes en Corrientes después del lunes, cuando vencen las medidas dispuestas para afrontar la segunda ola de covid-19.

Ayer el gobernador Gusta­vo Valdés volvió admitir en declaraciones radiales, que “las medidas seguirán hasta el 31 de mayo y si son necesa­rias las vamos a tomar, pero el 31 veremos”.

Consultado en Radio Sud­americana por el aumento significativo de casos positi­vos de coronavirus, en parti­cular refiriéndose a la ciudad de Goya, indicó: “La gente no cumple, no cumplen las recomendaciones, no quiero llegar a la situación de te­ner que poner un patrullero, pero las consecuencias se pagan porque la movilidad tiene una directa incidencia en internados y esos en fa­llecidos; cuando damos las recomendaciones es porque decimos la verdad y estamos complicados; si no tenemos cuidado vamos tener com­plicaciones”.

Además no descartó en­durecer las restricciones si los casos de covid-19 no dis­minuyen, y contó: “Voy a ir al Hospital de Campaña para ver cuáles son las modifica­ciones; estamos agregando 60 camas más, así que vamos a llegar a las 120 camas nue­vas; estamos incorporando concentradores que brindan oxígeno, se está llenando rá­pidamente por lo tanto tene­mos que tener mesura”.

A la vez anunció: “Estoy armando un plan de contin­gencia en el caso del que el Hospital de Campaña llegue a una saturación completa con todos los otros hospi­tales, pero tengamos cuida­do porque ese es el plan de emergencia, sino estaríamos complicados”.

“Necesitamos desestresar al sistema de salud, tenemos un límite y en el caso de que lleguemos al límite voy a estar exigiendo que se cum­plan las restricciones en este tiempo”, y a la par confirmó que “en los próximos 20 días se intensificará el programa de vacunación para comple­tar la inoculación a la pobla­ción objetivo”, detalló.

Expectativas

“Tenemos expectativas de que los números epidemio­lógicos bajen, que podamos volver a la presencialidad y que las clases continúen”, dijo ayer la ministra de Edu­cación de la Provincia, Susana Benítez. Y agregó: “Aún no tenemos la información de cómo será la semana que viene. Esta semana no hay clases presenciales en ningu­na parte de la provincia y pido a los alumnos que sigan en contacto con los docentes. No son días de vacaciones, hay que seguir trabajando en los contenidos”.

Gustavo Valdés no descartó extender la suspensión de las clases presenciales para la próxima semana

