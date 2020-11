Alumnos instalarán termotanques solares en el hospital y equipos de higiene en su colegio

Con los tres artefactos donados por un egresado y los aportes de la cooperadora del centro de salud, estudiantes de séptimo año realizan los trabajos para el nuevo sistema que permitirá ahorrar electricidad. Otros grupos arman una cabina y un dispositivo para el aseo de manos.

Las clases en los talleres no son las mismas. Donde antes había 25 alumnos, ahora no pueden permanecer más de cinco. Sin embargo, esa reducción y tener que cumplir un protocolo sanitario debido a la pandemia por el covid-19, no evita que los conceptos teóricos se materialicen. Este es el caso de la escuela técnica Pedro Ferré de Monte Caseros, donde un grupo de alumnos, acompañados por los docentes, están trabajando en lo que será la instalación de termotanques solares en el Hospital Samuel. W. Robinson y de equipos de higiene en el establecimiento educativo que los alberga hace siete años.

“Desde el pasado lunes 9, cuando el Ministerio de Educación habilitó las clases presenciales con quienes están cursando el último año, se está trabajando con diferentes proyectos. Teniendo en cuenta que en este ciclo lectivo, debido a la pandemia, los alumnos no podrán hacer pasantías en empresas u organismos locales”, contó a El Litoral el coordinador institucional de prácticas profesionalizantes del colegio, Matías Romero. Al mismo tiempo recordó que los alumnos de la institución educativa egresan como técnicos en alguna de estas tres áreas: electromecánica, construcción o informática.

En este contexto, surgieron diferentes propuestas educativas que permiten aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

“Uno de los proyectos en lo que estamos trabajando tiene como objetivo armar e instalar tres termotanques solares en el hospital”, indicó Romero. Sobre esto detalló que un egresado del colegio de Caseros que luego también se recibió de ingeniero y que vive actualmente en Córdoba, Eduardo Cancé, donó los artefactos. Y cuando se contactó con el director del centro de salud, Darío Miño, “le expresó que sería bueno que él considerara la posibilidad de que el proceso de armado e instalación lo realizaran los alumnos de la escuela técnica”, comentó el profesor, quien trabaja junto con sus colegas Álvaro Rodríguez y Sergio Alvez.

Miño aceptó la sugerencia y así en el colegio organizaron el trabajo considerando el protocolo sanitario vigente por el covid-19. Por eso, de los 15 alumnos que egresarán como Técnicos en equipos e instalaciones electromecánicas, nueve se dedican al nuevo sistema que funcionará en el centro de salud. Mientras que los otros seis, están trabajando en lo que serán los dos equipos de higiene que funcionarán en la institución educativa: una cabina y un equipo para el aseo de manos.

Manos a la obra

“Divididos en grupos y en diferentes días, los alumnos fueron hasta el hospital para tomar muestras y ver los espacios en los que se instalarán los nuevos termotanques. Luego, armaron los croquis e hicieron la lista de materiales que necesitaban para armar los bastidores y concretar así el montaje de los equipos solares”, detalló el profesor.

Tras lo cual destacó que la compra de los mencionados elementos que necesitan para la instalación fueron solventados por la cooperadora del hospital.

“Ahora, los chicos divididos en grupos están trabajando en los talleres. Es decir, están cortando, amolando, soldando, pintando, etc”, graficó Romero, quien acotó: “Estimamos que a fin de mes estaremos en condiciones de instalar los tres termotanques solares”.

En tanto que la semana venidera colocarían una cabina en el acceso al colegio que “cuando alguien pasa, automáticamente se activa la higiene”, indicó. Asimismo, añadió que será colocado un equipo para el aseo de manos.

Precisamente, en estos dos últimos proyectos están trabajando los otros seis jóvenes que egresarán este año como técnicos en equipos e instalaciones electromecánicas de la escuela Pedro Ferré.

Si bien eso agilizará y mejorará la aplicación del protocolo sanitario por la pandemia, Romero remarcó que actualmente están cumpliendo no sólo con la distancia física, sino también con el uso del barbijo y el aseo constante de las manos.

Así, respetando las medidas para reducir el riesgo de contagio, en la comunidad educativa siguen trabajando en beneficio de la comunidad.

El Litoral