Alto ausentismo electoral en Corrientes: el principal analista político del país dijo que Valdés debería preocuparse

“Si sumamos 43% más 3% de voto en blanco tenemos un 46% de voto negativo o abstención. Hubo en Corrientes casi un 50% del electorado que le dijo que no a toda la oferta electoral”, analizó Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina. (La Nación).

En su habitual emisión de todos los lunes el analista político estrella nacional, Carlos Pagni, habló del caso Corrientes y de que casi un 50% del padrón electoral de la provincia no fue a votar el pasado domingo.

“No es para aplaudir, no es para celebrar. En 2021 no fue a votar el 26% o sea que hablamos de un aumento del 17% de gente que no fue a votar. Entonces la mayoría de los políticos correntinos y sobre todo el gobernador Gustavo Valdés deberían estar preocupados”, dijo.

También apuntó que los dirigentes “ocultan este agujero” y solamente hablan de sus “porcentajes que obtuvieron”, remarcó.

El análisis está en lo cierto: ni el gobernador ni la dirigente del Frente de Todos en Corrientes hablaron de este ausentismo histórico en la votación.

Solamente este medio lo anticipó una semana antes consultando a sus lectores si el 11 de junio irían a votar, el 35% dijo que no. Finalmente fue mucho más.

COMPARTIR