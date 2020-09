Alicia, la sanroqueña internada en el Hospital de Campaña que debió dejar a sus pequeños hijos en el pueblo

Alicia Britez es cajera del supermercado ‘María Elena’, comercio de San Roque donde aparecieron varios casos de Covid 19. Desde el jueves pasado está internada en el Hospital de Campaña. Dejó a sus tres pequeños hijos (de 4, 14 y 15 años) solos en el pueblo. Se está recuperando y lanzó una frase: “cuídense, porque si no lo hacen no vamos a salir nunca de esto”

“Estoy recuperándome gracias a Dios. Vine con un cuadro de neumonía. Estoy desde el 18 de septiembre. Ese día me dieron el positivo. Yo no andaba trabajando porque tenía fiebre y dolor de estómago. Ahora me cuesta respirar un poco. Soy alérgica. Me hace mal la medicación, por eso se complica un poco. Los tratamientos son invasivos”, precisó Alicia Britez, cajera del supermercado María Elena en San Roque.

Alicia también es docente, y por la situación debió dejar a sus hijos en la localidad mencionada. Tiene dos adolescentes (una nena de 15 y un chico de 14) más una pequeña de 4.

“Mis hijos están bien. Me avisan que dieron negativo. La más chiquita está en el hospital por prevención. Los dos más grandes están en casa, cuidados por la Policía. La más chiquita estuvo en el hospital porque tenía fiebre, y no quisieron llevarla a la casa de sus abuelos”, contó.

“Gracias a Dios la gente de San Roque es muy solidaria. Desde que se enteraron que venía en ningún momento dejaron solos a mis hijos”, agregó Alicia.

“Estoy todo el tiempo en contacto con ellos. Ellos están aislados por las dudas. Los tres dieron negativo”, aseguró

“Me sorprende la solidaridad de la gente de San Roque. Hay gente que jamás habló conmigo. Igual mis patrones, y mis compañeros del supermercado… todos están atentos y ayudando”, dijo

Alicia reconoció que “la que está sufriendo más es la más chiquita porque está solita en el hospital. Está aburrida”.

“Yo tengo la certeza que me contagié de alguna de las personas hisopadas que siguió moviéndose. Muchos piensan que esto es joda (sic), que no es cierto. Pero hay que tomar las cosas en serio, porque si no nos cuidamos no vamos a salir nunca”, sostuvo

Alicia admitió: “es horrible estar lejos y con éste tratamiento tan invasivo. Los antibióticos son muy fuertes. Ni bien me ponen me dan mareos, náuseas”.

