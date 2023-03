Alexis Mac Allister contó por qué se separó y se enamoró de su amiga

Tras unas semanas de exaltación mediática por su polémica ruptura de su pareja de más de diez años, el futbolista apareció en una entrevista.

Maravilló a millones de argentinos, y también sorprendió al planeta, con su talento en la Copa del Mundo de Qatar, sin embargo Alexis Mac Allister adquirió una notoria visibilidad por su vida personal. El futbolista rompió a fin de año con Camila Mayán, su novia de más de diez años.

Claro que lo extraño del caso se centró en la decisión de separarse de su pareja para rápidamente lanzarse a los brazos de Ailén Cova, su amiga desde la adolescencia, en un giro casi de novela. Por eso, el mediocampista pulula por todos los medios de comunicación.

Hasta el momento, Mayán no se expresó publicamente, más allá de algunas indirectas en sus posteos en redes sociales. Empero, Alexis decidió dar la cara y ofreció una entrevista al portal inglés Daily Mail, para así construir su descargo de todo este entuerto.

Más allá de no referirse específicamente a Camila, Mac Allister brindó una pista de los motivos que lo impulsaron a dejar a su novia y activar velozmente otro romance: «Antes, cuando no jugaba, yo decía ‘No me importa’. Pero ahora cambié mi forma de pensar».

Esa modificación en su manera de tomar decisiones, de afrontar la vida se constituye en una de las claves. Se sobreentiende que el título en Qatar trastocó algunos comportamientos, formas, en Alexis. También reconoció que su día a día es: «Mi vida es tan aburrida como siempre, entrenar, volver a casa, sentarse en el sofá, tomar mate y mirar fútbol».

Y otra de las aristas se focalizó en la fama desmedida que adquirió por su rendimiento decisivo en el Mundial: «Ahora me reconocen más, eso es cierto. Yo soy de La Pampa y seis meses antes del Mundial estaba en el aeropuerto y solo me reconoció una persona. Ese fue un gran cambio en mi vida».

