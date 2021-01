Alerta en Chile por el regreso del «chupacabras»

“Les hace un hoyito al costado del cuello. No le come la carne ni las entrañas. Nunca había visto algo así. Ataca de noche y los animales parecen no defender a la cría”, sostuvo Luis Choque, uno de los ganaderos del lugar.

“Se ven sólo dos perforaciones a la altura de tórax y nada más, al parecer de ahí succionó el animal”, explicó Andrea Nieto, veterinaria destinada por el municipio local para investigar las muertes.

Alarma en Chile por el regreso del chupacabras

Los hechos se registraron desde noviembre en Central Citani, una aldea de Colchane, dentro de la Región de Tarapacá y, según relataron los lugareños, los ataques no se asemejan a los de los depredadores de la zona, como el puma o el zorro, y tampoco se encontraron huellas.

“Mis primos me dicen que podría ser una criatura llamada Chupacabras, que en el sur hace años atacó a una persona dejándola mal. A mí me dio susto y pusimos luces con paneles solares para iluminar los corrales y espantar a este animal, quiero que lo encuentren para que deje de hacer daño”, agregó Choque en diálogo con el periodista Cristián Torres desde Chile.

El chupacabras es una criatura mítica protagonista de la leyenda según la cual un animal ataca a diferentes especies ganaderas y les succiona la sangre. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995 cuando ocho ovejas fueron encontradas sin vida con heridas punzantes en el área del tórax. Desde entonces, los avistamientos se reportaron por toda América y en diferentes lugares del mundo.

Ante la falta de respuestas y las pérdidas millonarias por las muertes de las crías, los trabajadores rurales pidieron al Servicio Agrícola Ganadero de Chile que investigue lo sucedido.