Alejandro Fantino había dado como campeón a Colón y los especialistas se burlaron

Sin embargo, hubo una persona que desde hace algunos meses, anticipó que esto podía ocurrir. Alejandro Fantino fue el que confiaba en que el equipo de Santa Fe podía llegar a imponerse sobre River y Boca y quedarse con el torneo local, pero Mariano Closs y Óscar Ruggeri no le creyeron.

En su programa ESPN FC, no dudó al afirmar que Colón iba a salir campeón del certamen, por sobre Boca y River. “Si me apurás, para mi lo gana Colón”, dijo el conductor. Ante la mirada extrañada de sus compañeros, Fantino volvió a afirmar que el Sabalero podía quedarse con el campeonato. “Para mí no es ninguno de los equipos que nombraron, para mí lo gana Colón”, sostuvo.

A resultado puesto, Fantino salió a sacar chapa. «Era 31 de marzo y como siempre o la mayoría de las veces me tomaron en joda…», comentó en Instagram.

SE RIERON DE EL PERO EL NUNCA SE EQUIVOCA. COLON CAMPEON pic.twitter.com/eTBdL6gwna — fantino sin contexto (@fantinobot) June 4, 2021

Colón campeón de la Copa de la Liga