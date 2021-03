Alegría del primer docente vacunado en Corrientes

Gustavo Schedler, de 59 años, se convirtió este jueves, en el primer docente correntino en recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavrius, en el predio del Centro de Educación Física N°1.

El profesional de la educación visiblemente emocionado, que sentía que era muy peligroso para él y para los abuelos de los alumnos, no estar vacunado.

Expresó su inmensa alegría, «independientemente de ser el primero». “Ni me lo esperaba, me anotaron cuando estaba dando clases y en menos de 48 horas estoy vacunado; la verdad me parece increíble», sostuvo.

Contó además, que se desempeña en al menos cinco establecimientos esducativos de Capital y localidades aledañas.

Los docentes que se inscribieron previamente reciben la vacuna Sinopharm.

Corrientes Hoy

