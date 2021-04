Alberto Fernández respaldó a Lula: «Dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF significaría un retroceso institucional para Brasil»

«El STF de Brasil dispuso días atrás anular los juicios que habían determinado la condena de Lula (@LulaOficial) apartando al juez y a los fiscales que intervinieron en el caso», escribió el mandatario argentina en su cuenta oficial de Twitter, y continuó: «La decisión tuvo singular relevancia porque dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente».

El Presidente agregó: «La nulidad dictada por el STF dejó en todos nosotros, defensores del Estado de Derecho, la convicción que el sistema judicial de nuestro querido Brasil había preservado la institucionalidad democrática. En estos días, vemos con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a @LulaOficial utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas».

«El sistema judicial de Brasil ha demostrado su capacidad de auto revisión preservando la correcta administración de justicia. Ello representa una bocanada de aire fresco para el respeto de la democracia en la región», remarcó.

Además, Fernández resaltó la importancia de la figura de Lula: «@LulaOficial es un líder democrático no solo para Brasil si no también para todo el continente Latinoamericano. La persecución que lo encarceló y condenó indebidamente representa una mácula que Brasil no merece y que el STF ha comenzado a limpiar».

«Dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia», puntualizó.