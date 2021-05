Alberto Fernández: «Lo que dijo Patricia Bullrich es falso y una difamación imperdonable «

«Lo que dice Patricia Bullrich es falso. Nunca nadie pidió sobornos ni nada parecido. Es una difamación imperdonable», sentenció el Presidente.

El mandatario explicó que «las vacunas son producto de negociaciones muy difíciles que tenemos que llevar con laboratorios del mundo que además, tampoco producen las vacunas en cantidad suficiente para satisfacer a todos», y lamentó: «En democracia hay que cuidar ciertas cosas y lo primero que exige la convivencia democrática es la no difamación, no utilizar la mentira como mecanismo de posicionamiento político».

«Esto ya lo vivimos en los años recientes… difamaciones, injurias, procesos basados en mentiras, es una practica que en algún momento hay que ponerle punto final para que la convivencia sea posible», reflexionó Alberto Fernández, y recordó: «En años que estuve en la función pública nunca fui cuestionado por haber cometido un acto ilícito o que me enriquezca».

Por último, el Presidente explicó que acepta críticas, porque «es parte de la democracia», pero no quiere que lo difamen. «Que me critiquen por las medidas que tomo es parte de la democracia que me atribuyan delitos no, porque no los cometo», concluyó.

Minuto Uno

