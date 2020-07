Alberto Fernández le envió un mensaje de “pronta recuperación” a Jair Bolsonaro

En ACDE, el Mandatario argentino dijo que “ en un mundo donde la pandemia no cede, donde se empieza a pensar que las cosas empiezan a recuperarse y luego se ve que no cede. No sabemos cómo será el futuro” . Y se mostró convencido de que “el mundo va a cambiar. Lo que uno percibe es una economía donde la economía se ha vuelto muy frágil. La primera pregunta que uno se hace es por qué la pandemia fue capaz de desmoronar imperios económicos”.