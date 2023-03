Alberto Fernández inauguró un nuevo edificio de la UNNE

El mandatario nacional encabezó el corte de cintas junto al rector de la UNNE, Omar Larroza y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. La casa propia de FADyCC está ubicada en Av. Castelli al 1.300 de la capital chaqueña. Allí comenzarán a dictarse tres de las cuatro carreras que dicta FADyCC. El próximo 27 de marzo comenzarán las clases.

En su novena visita al Chaco, el presidente de la Nación, Alberto Fernández y el gobernador Jorge Capitanich inauguraron el nuevo edificio de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, obra que beneficiará directamente a más de 2500 estudiantes y unos 250 docentes y no docentes. Junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, funcionarios nacionales y directivos de la Universidad Nacional del Nordeste, los mandatarios recorrieron el flamante edificio, realizaron el corte simbólico de cintas y descubrieron una placa alegórica.

Luego, al momento de los discursos, el titular del Ejecutivo nacional destacó la importancia de la educación pública y aseguró que «todos los argentinos y argentinas en cualquier lugar de la Patria tienen derecho a tener una Universidad cercana». En el inicio de su alocución, previo al acto central de inauguración de las obras de la autovía de la ruta nacional 11, Fernández manifestó su felicidad por estar una vez más de estar en el Chaco: «Eso tiene que ver con que en el Chaco se están haciendo y poniendo en marcha muchas cosas, lo que es en gran medida mérito del gobernador», dijo al respecto.

«En lo personal, es una Facultad que me gusta querer, es donde se expresa el alma humana en el arte. Los tiempos que vivimos ya no basta con que seamos autodidactas del arte, sino que aprendamos técnicas y tengamos otras herramientas», agregó. Y destacó: «Soy hijo de la educación pública y estoy convencido que en los tiempos que vivimos la escala social ascendente está directamente ligada a la posibilidad de educarnos y adquirir conocimientos. Desde el Estado nacional debemos ayudar a que la educación llegue a donde está la gente y no que la gente vaya a buscar donde está la educación». «Todos los argentinos y argentinas en cualquier lugar de la Patria tienen derecho a tener una Universidad cercana. Por eso, celebro cuando damos un paso más en favor de la educación en la Argentina», ponderó el presidente de la Nación.

«La Argentina dice ser un país federal pero no lo es, lo empieza a ser cuando hacemos realidad estas cosas. La educación es una cuestión de Estado, porque si no lo hacemos así en los momentos en qué más la necesitamos nos damos cuenta de todo lo que nos falta», cerró el mandatario nacional. De esta Casa de Estudios egresaron más de 150 licenciados desde su creación y se capacitaron más de 20 mil personas a través de distintos cursos, congresos, tallares o seminarios. Luego, los mandatarios nacional y provincial habilitaron obras en la autovía de la ruta nacional 11, corredor internacional por el cual circulan más de 20 mil vehículos a diario a su paso por la capital chaqueña.

EL NUEVO EDIFICIO

El nuevo edificio de la Facultad de la Unne está ubicado en avenida Castelli y Duvivier, para cuya construcción se invirtieron $ 356.829.342 con financiamiento de la CAF. Fernández arribó a la provincia acompañados de los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas de la Nación), Jaime Perczyk (Educación) y Tristán Bauer (Cultura).

Con una inversión de $356.829.342 financiada por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, la obra estuvo a cargo de la empresa Mapic SRL. El edificio cuenta con tres pisos, 15 aulas, un auditorio para 250 personas, espacios climatizados, conectividad, ascensores, escaleras y sanitarios, en una superficie construida de 3.394,70 metros cuadrados.

La Facultad, cuyo decano es el magister Federico Alfredo Veiravé, cuenta con 2500 estudiantes activos y 800 ingresantes para este 2023 que comenzarán las clases en el flamante edificio. Cuenta con un staff de 200 docentes y 52 no docentes.