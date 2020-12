Alberto Fernández: «Es falso que sólo contratamos la vacuna rusa; contratamos AstraZenecca y esperamos Pfizer»

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Gobierno nacional está trabajando para que la vacuna contra el coronavirus «llegue a cada argentino y argentina», a la vez que recordó que, además de la Sputnik V, las autoridades están en conversaciones con todos los laboratorios para conseguir dosis.

Alberto Fernández aseguró que ahora empezará el trabajo para «para vacunar a todos» y se refirió a la polémica en torno a la vacuna Sputnik V y las críticas de la oposición por las trabas en la negociación con Pfizer.

⭕ @alferdez: "ES FALSO QUE SÓLO CONTRATAMOS LA VACUNA RUSA" "Contratamos la vacuna de Oxford-AstraZeneca, la de COVAX, la vacuna rusa y también esperamos poder contratar la vacuna de Pfizer si es que Pfizer accede a nosotros" pic.twitter.com/cg5rLUQsIe — C5N (@C5N) December 19, 2020

«Dicen que contratamos solo la vacuna rusa. Falso, contratamos la de AstraZeneca y también esperamos contratar la vacuna de Pfizer», subrayó el Presidente, tras lo cual apuntó contra el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, por haber hablado de los «rumores» sobre posibles actos de corrupción en la negociación con el laboratorio norteamericano.

Al respecto, expresó: «Hoy escuché decir a alguien que pudo haber corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los depósitos y no lo escuché al presidente de la UCR decir nada. Presidente Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente».

Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a encabezar un acto juntos, esta vez fue en el estadio Único de La Plata, que pasará a llamarse Estadio Único Diego Armando Maradona. Acompañados en el escenario por Axel Kicillof, Verónica Magario, Sergio Massa y Máximo Kirchner, el Presidente y la vicepresidenta hicieron énfasis en el primer año de gestión del Frente de Todos.

El mandatario empezó su discurso con gesto de cordialidad hacia la vicepresidenta: «Gracias Axel por este día por poder hablar. Escucharnos y que todos nos escuchen. Estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre», remarcó.

«Me acuerdo muy bien aquel diez de diciembre cuando Cristina hablando a la plaza me dice: presidente no preste la atención a los medios. Mire los ojos del pueblo. Eso hice. Fue el mejor consejo que me diste», dijo mirando de frente a la vicepresidenta.

Fernández subrayó que hoy que en medio de la pandemia de coronavirus el Gobierno pudo cumplir con sus promesas de campaña, como el de defender los ingresos de los jubilados, ampliar los derechos de las mujeres y mantener las redes de solidaridad con los más vulnerables.

«Alguien nos advirtió: si nos va muy bien va a morir 60 mil personas», vaticinó. «Si le va muy mal 250 mil». Gracias a Dios no alcanzamos el mínimo. Trabajemos para no alcanzarlo. Esto no ha terminado», expresó. Afirmó que «ahora vamos a trabajar para vacunar a todos».