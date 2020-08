Alberto Fernández en SDTV: “No me parece feliz que un ex presidente celebre la salida de gente a la calle en plena pandemia

El Presidente participó de un programa de TV y dejó varias definiciones. “No me parece feliz que un ex presidente celebre la salida de gente a la calle en plena pandemia”, dijo sobre Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández participó en la noche del sábado del programa Sobredosis de TV, con Luciana Rubinska y Roberto Funes, en el canal C5N. A continuación, sus principales definiciones.

“Hay muchas lecturas y una sola realidad: la circulación media aumentó, la posibilidad de contagio crece, y cuando la apertura se va dando la gente se va relajando porque ve cierta normalidad en la vida. Y cuando uno se relaja es cuando más expuesto está”, dijo.

“Quiero que todos tengamos presente que no estamos bien. Tenemos en la Ciudad una suerte de meseta de una cantidad importante de casos, en estos días trepó a 1200 más o menos, y eso es un montón. Está amesetando pero en un nivel muy alto. Y lo mismo pasa en el Gran Buenos Aires y en el interior del país.”

Las mesas al aire libre

— ¿No es contradictorio que se apruebe una flexibilización en bares y restaurantes? –le preguntaron.



— Honestamente lo discutimos mucho con Horacio Rodríguez Larreta y entiendo que para la ciudad la gastronomía es muy importante, lo entiendo. La idea inicial de él era abrir 8 mil bares y restaurantes, que puedan atender en las veredas guardando el distanciamiento. Y lo que le pedí es que habilite sólo los que ya estaban habilitados desde antes a tener mesas en la calle, que son 2 mil, pero que seamos muy estrictos con los protocolos. Porque le han hecho pensar a la gente que estar en la calle al aire libre el riesgo no existe. El riesgo existe, es menor pero existe.

El Presidente añadió: “Hubiera preferido esperar un poco más, él (Rodríguez Larreta) me planteó que tenía una presión muy grande de los comerciantes, que puedo entender, y no quiero cargar la responsabilidad sobre él porque es una decisión que tomamos, pero la verdad creo que tenemos que ser conscientes que estamos muy lejos de haber ganado la batalla”.

La vacuna

“Si la vacuna la tenemos rápido, eso va a ayudar a volver a la vida anterior rápidamente. Tenemos la posibilidad de producirla acá, dicen que en el primer trimestre podremos tenerla, pero hay varias vacunas en marcha: chinas, rusas, americanas, la primera que llegue la vamos a ir a comprar, no vamos a esperar que la produzcamos acá si alguien la tiene antes, pero hay que entender que nadie nos garantiza la vacuna para dentro de un mes, el que más rápido dice que llega es en febrero, entonces tenemos que cuidarnos“, dijo Fernández.

Los anticuarentena

“No es un problema de libertades, nadie le quita la libertad a nadie. Estaba escuchando al energúmeno que escribió el tuit contra Cristina (Fernández)… Son los mismo sectores que están contra la cuarentena, contra los barbijos, los que dicen que soy socio de Soros y no sé en qué complot internacional estoy, que me enamoré de la cuarentena, que no sé qué hice con Bill Gates… No se pueden decir tantas estupideces, estamos en pandemia, todos los días vemos como caen amigos nuestros contagiados… Quiero calmar los ánimos y que se entienda que estamos en una situación crítica, que cada vez que hubo una de esas marchas, 14 días después crecieron los contagios. Avellaneda, en Santa Fe, no tenía ningún caso, y hoy tiene coronavirus el intendente, y fueron al banderazo por Vicentin, ‘por la libertad’.”

“Muchos opositores convocan a esas marchas. Creo que todo el mundo tiene derecho a no estar conforme con el Gobierno y criticar, si algo existe es libertad para criticar, lo que creo tienen que aprender es que en la pandemia no se critica con manifestaciones. Prefiero que salgan a los balcones y golpeen la cacerola y no se junten como se juntan y contaminen como contaminan a muchos que van y terminan como terminan.”

El rol de Macri

“No me parece feliz que un ex presidente celebre la salida de gente a la calle en plena pandemia. Hoy vimos en Alemania que el gobierno de Merkel mandó a reprimir marchas anticuarentena, y Merkel no es una marxista totalitaria, no es una populista, es una persona muy seria a quien conozco y respeto mucho”, dijo el Presidente.

“Tenemos que hacer un enorme esfuerzo de concientización para que todos los argentinos y argentinas entiendan que el problema no terminó, el problema está en la puerta de cada casa y debemos tener cuidado, preservarnos, en lo posible no salgamos a la calle, necesitamos evitar las reuniones sociales porque allí en los lugares cerrados es donde más prolifera el contagio.”

La situación económica

“Tenemos que valorar mucho el esfuerzo que hicimos porque, por más que se ofendan, cuando uno compara la caída del salario real ve que en los primeros meses de 2019 fue del 20 por ciento, y con la pandemia fue del 8 por ciento. Cuando digo que nos fue mejor con la pandemia que con el gobierno anterior lo digo porque objetivamente fue así. Se destruyó más empleo en blanco en los primeros meses de 2019 que ahora, por eso digo que nos ha ido mejor, para entender por qué la Argentina está entre los países que el mundo reconoce como los más han protegido la gente y al empleo”, explicó.

Martín Guzmán

(El ministro de Economía, Martín) “Guzmán es alguien a quien conocí hace muchos años (…) y la verdad tiene cierta veta de patriota, es un chico que dejó la comunidad de Nueva York y el reconocimiento académico en la comunidad universitaria de Columbia y se puso el overol y dijo qué tenemos qué hacer y marcó una estrategia. Yo le dije ‘estos son los objetivos, traeme una estrategia’, y funcionó.”

No al ajuste

Ante una consulta sobre los pequeños comerciantes como sectores vulnerados por la cuarentena, recordó que “el más vulnerable es el que está en la calle sin nada, son esos 9 millones que cobra el IFE. Para esas personas lo primero que tenemos que hacer es que la actividad se recupere, la inversión crezca, la producción aumente y el trabajo sea una demanda constante. Ya estamos demostrando cómo salimos del laberinto de la deuda. Ahora vamos a salir del laberinto de la economía postrada que nos dejaron. Lo hicimos una vez y lo vamos a hacer dos veces, es lo que el destino nos dejó.”

También afirmó que no va a “hacer un ajuste que pague la gente” y dijo que confía que la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, lo “va a entender”. “Tengo mucha confianza en que ella se de cuenta que no le podemos hacer pagar más costos a los que ya han perdido todo, a ellos solo hay que volver a ponerlos en el escenario de la sociedad”, dijo.

Reforma judicial

Consultado sobre el proyecto de reforma judicial, el presidente Fernández aseguró que durante el gobierno macrista la Justicia “se puso al servicio del poder de turno para perseguir opositores y armar causas”. También planteó que la oposición debería “votar esta ley con las dos manos: es la garantía de que no les vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros”. Criticó que “ni conocían” el proyecto y “ya estaban haciendo un banderazo en contra”.

Al referirse a la oposición, ironizó sobre la llamada “línea dura de Juntos por el Cambio”. “Escuchaba a (Ernesto) Sanz que decía: ‘¿Cuánto falta para que la Argentina explote?’ Que Sanz sea presidente falta para que explote”, lanzó.

