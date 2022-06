Alberto Fernández elogió a YPF y evitó confrontar con Cristina Kirchner

En el aniversario de los 100 años de la petrolera estatal, el Presidente y la vicepresidenta volvieron a compartir un escenario, luego de tres meses de distanciamiento. El Jefe de Estado afirmó que «gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad», mientras que la ex mandataria destacó la reestatización de la empresa durante su mandato.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron a compartir un acto este jueves, en el marco de la celebración de los 100 años de YPF. Ambos defendieron el desendeudamiento y la necesidad estratégica de tener el control de la petrolera estatal, a la vez que Fernández pidió «trabajar por la unidad». El Presidente no respondió a un reclamo de la exPresidenta al cerrar su discurso: «Te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país».

En el acto realizado en el predio de Tecnópolis, hoy que «Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro», reclamó «trabajar por la unidad» y aseguró que le seguirá «pidiendo a los compañeros trabajar para construir una Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón.

Respecto al endeudamiento exterior, Fernández afirmó que «cuando un país se endeuda pierde libertad», al recordar palabras del exmandatario Néstor Kirchner, y pidió «recordar para no repetir las malas experiencias».

Luego, advirtió que hay que «recordarle a los argentinos» que quienes «machacan sobre su desánimo» son los que cuando gobernaron hicieron que «cayera a la mitad la inversión» en exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos argentinos, aludiendo al gobierno de Mauricio Macri.

«Entre 2015 y 2019 YPF fue cediendo su espacio en el mercado en favor de otros; cayó casi la mitad de la inversión que se hacía para explotar esos yacimientos y lo único que creció en YPF fue la deuda; en estos tiempos en que la antipolítica crece sin esfuerzo (…) hay que recordar que quienes machacan sobre su desánimo hicieron esas cosas», reflexionó el jefe de Estado.

Por su parte, la vicepresidenta le pidió a Fernández que «use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país». Lo hizo en el marco del acto de los 100 años de la petrolera estatal YPF, donde se volvieron a encontrar luego de tres meses sin diálogo debido a las diferencias por el rumbo económico del Gobierno. «Hay un deporte nacional de apoderarse de las reservas del Banco Central por distintos medios, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Lo que te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país. No significa ni pelearse, ni nada. Es necesario que la sociedad sepa lo que hay que hacer, porque la Argentina le dio mucho a mucha gente», planteó la ex mandataria, dirigiendose al Jefe de Estado

Además, aseguró que «gobernar es administrar tensiones en favor de las mayorías» al referirse al desendeudamiento que llevó a cabo el kirchnerismo entre 2003 y 2015 y a la puja distributiva que se produce cuando se busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores en momentos de inflación en alza como la actual. «El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza», aseguró.

Así se pronunció la ex mandataria durante un discurso que pronunció al encabezar junto al presidente Alberto Fernández el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en el predio de Tecnópolis. El encuentro con Fernández se produce luego de tres meses de tensiones y sin tener diálogo.

Sobre eso, CFK resaltó que «crecieron 78 puntos los salarios de la Argentina» entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos kirchneristas, pero luego, en los «cuatro años posteriores cayeron 20 puntos» durante la gestión de Cambiemos.

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner señaló que «nadie puede negar que desde 1983 el principal problema estructural que tenía la Argentina» era «el peso de su deuda externa» y «todos los condicionamientos de esa deuda». Tras la emisión de un video en el que Nicolás Dujovne, exministro de Economía de Mauricio Macri se refirió a la deuda externa, precisó: «45 mil millones de dólares de deuda recibió la democracia».

Al recordar el momento en que se estatizó la compañia, en abril de 2012, la vicepresidenta dijo que «no fue una decisión dogmática» la estatización, sino que se trató de «recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos».

Luego de tres meses de distanciamiento, el presidente Alberto Fernández comparte este viernes a un acto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de celebración de los cien años de YPF en el predio de Tecnópolis.

De acuerdo con lo previsto, en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, municipio de Vicente López, el jefe de Estado como la Presidenta del Senado pronunciarán sendos discursos. Se espera que primero hable la Vicepresidente y que cierre el Jefe de Estado.

Ayer a la tarde, fuentes cercanas a la fórmula presidencial ganadora de 2019 confirmaron la presencia de ambos. La última vez que el mandatario y la vicepresidenta volverán a compartir un acto después de haber participado de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1° de marzo pasado.

Se da en medio de la merma de entre los ataques desde el sector kirchnerista a ala económica del gobierno de Fernández. Desde el entorno de ambos adelantaban la intención de dejar atrás las rispideces y comenzar una nueva etapa con una mejor relación. En sus últimas apariciones, el Presidente volvió sobre la idea de la unidad y dirigió sus críticas hacia el exmandatario Mauricio Macri, un mensaje que ayuda a la recomposición del Frente de Todos. Es lo que le venían pidiendo los gobernadores, la CGT y algunos colaboradores cercanos, que observan con preocupación las perspectivas para el año electoral.

El Destape

Cristina Fernández: durante 12 años encontramos «la forma de desendeudar a la Argentina”

COMPARTIR