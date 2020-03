Alberto Fernández: “El inicio de clases puede esperar”

El Gobierno analiza postergar la vuelta a clases tras la cuarentena total.

El presidente Alberto Fenández explicó este jueves que el inicio de clases tras la cuarentetena total “puede esperar”.

“Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. Eso puede esperar. Después ya veremos cómo compensar esos días. No tiene mucho sentido sufrir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado”, enfatizó Fernández.

En declaraciones a la TV Pública, manifestó: “Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después, tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después”.

En relación a la posibilidad de que se extienda la cuarentena total, aclaró: “Vamos a ver cómo evoluciona en estos días. Tenemos que ser cuidadosos. Es un problema porque paraliza la economía pero seamos francos, antes que nada necesitamos preservar la salud de nuestra gente“.

“Está ocurriendo lo que todos sabemos que va a ocurrir, va a haber un proceso de la aceleración del contagio. El proceso sigue estando en el orden del promedio 80 casos diarios, que es más o menos lo que estamos viendo”, agregó.