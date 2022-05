Alberto Fernández, con otro llamado a la unidad del peronismo: “El día que nos dividimos, Macri fue presidente”

En un mensaje en Chaco, el Presidente buscó relativizar el impacto de la interna del oficialismo y apuntó al macrismo. “Al compañero que critica, el tiempo le dirá si está equivocado o no. Pero es un compañero”, dijo. “El enemigo no está en el Frente de Todos. Es esa derecha maldita que una vez más quiere volver”.

“No dejen que nos dividan. El día que nos dividimos, Macri fue presidente”. Alberto Fernández buscó girar la atención de la impiadosa interna del Frente de Todos hacia la carrera por el 2023, donde parece confirmar que ya está anotado.

En un mensaje en un acto en Chaco organizado por el gobernador Jorge Capitanich, Fernández admitió que en oficialismo “habrá diferencias”, pero, dijo “hemos aprendido a convivir, a respetarnos con esas diferencias”. Y agregó, en una alusión a su enfrentamiento con la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Les pido que no los asusten por un compañero que critica. Un compañero que critica, el tiempo dirá si está equivocado o no. Pero es un compañero”. Acaso por precaución, evitó decir “compañeras” y cumplir con el obligado equilibrio de género.

En otro pasaje, con todo, Fernández había sorprendido con un “compañeres”. Como sea, el Presidente parece haber puesto temprano rumbo a la campaña por las elecciones generales del año próximo, en la que según ha dicho recientemente en Europa, irá “definitivamente” por su reelección.

Fernández enumeró las adversidades a las que se vio enfrentado su gobierno, desde la pandemia a poco de asumir, hasta la invasión de Rusia a Ucrania, a la singularmente llamó “guerra entre los poderosos del norte”. Dijo que su gobierno ha sabido enfrentar todos esos retos “poniéndoles el pecho, como hacen los peronistas”, y avanzó sobre la oposición.

“Tenemos que dejar de lado las diferencias que podamos tener. Las diferencias no están dadas por la cuestión de fondo. Asoman por las formas, por los modos, por los caminos a tomar para alcanzar el objetivo común. Entre nosotros no hay enemigos. Nuestro enemigo no está en el Frente de Todos. Nuestro enemigo es esa derecha maldita que una vez más quiere volver y quiere volver a someter al pueblo argentino”, sostuvo.

Fernández habló unos veinte minutos en el “Primer Congreso del Frente de Todos de Chaco”, una primera experiencia de institucionalización de la coalición de gobierno ensayada por Capitanich.

“No pierdan de vista dónde está el verdadero peligro”, insistió el Presidente. El verdadero peligro es que esa derecha impiadosa tuvo un presidente que generó el mayor desastre social que la Argentina recuerda, que os endeudó como nadie se había animado a endeudarnos, ande paseándose por los canales dándonos cátedra de gobernabilidad“, dijo.

