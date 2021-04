Alberto Fernández con coronavirus: «Me siento bien, no tengo ningún síntoma preocupante»

En un diálogo con la AM750, el Presidente contó cómo lo afectó la enfermedad, cuándo será confirmada y su actual estado. También adelantó qué busca con su postergada reunión con Horacio Rodríguez Larreta sobre los peligros que plantea la segunda ola de la pandemia.

En su primer aparición pública después de comunicar a través de las redes sociales que se había contagiado de coronavirus, el presidente Alberto Fernández aseguró por AM750 que no tiene «ningún síntoma preocupante, estoy bien». “Me hicieron un test rápido y dio positivo. Hoy por la tarde me darán el resultado del PCR”, confirmó, y confesó que «no tengo la menor idea de cómo me contagié».

Enseguida contó qué fue lo que había sentido. “Tuve 3 líneas de fiebre, un poquito de dolor de cabeza y hoy dormí como un león. Yo tengo un reloj interno por el que siempre me despierto a las 7 de la mañana pero hoy, cuando me despertó, decidí seguir durmiendo», reveló.

El Presidente contó que ayer celebró su cumpleaños 62 con su hijo y con Fabiola Yáñez y que, al retirarse a su habitación, empezó a sentir un ligero dolor de cabeza por lo que su medico le recomendó hacerse un test rápido de coronavirus. El test le dio positivo y ahora está esperando los resultados del PCR.

«No tengo idea de cómo me contagie. Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos», dijo Fernández.

El mandatario había sido vacunado con antelación con las dos dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus y sostuvo que gracias a eso no tuvo un cuadro grave.

La reunión con Rodríguez Larreta

Fernández afirmó que el gobierno observa un «incremento de casos muy grande, a una velocidad de contagios mayor que en el primer momento en el área metropolitana de Buenos Aires». «(Los contagios) empiezan en el AMBA y contaminan el resto del país. Quisiera que hagamos algo para frenar esto en el área metropolitana», sostuvo Fernández sobre posibles restricciones sanitarias.

«Entiendo que todos tienen muchas dificultades para volver a soportar un encierro, pero es lo que está ocurriendo en el mundo, hay muchos países con toque de queda en este momento. Toda Europa prácticamente se cierra por la tarde, hay países que cancelaron las clases», remarcó.

«Esto no se va a resolver Manu militari», aseguró. «Lo que quiero es llamarlo a Horacio (Rodríguez Larreta) y pensar juntos. Lo mismo con Axel (Kicillof). Hay que hacer algo, Los datos dicen que está pasando algo y algo que no es bueno», aseguró.

La economía y la segunda ola

«Si fuera necesario, habrá un nuevo IFE. Lo que quiero es que la gente padezca lo menos posible, estamos tomando medidas focalizadas. Cuando vemos problemas vamos sobre esas empresas y esa gente», afirmó el Presidente, que del mismo modo que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó que los contagios se originan en los encuentros sociales y no en las actividades productivas.

También resaltó la velocidad con que se está recuperando la economía, y puso como ejemplo la creación de trabajo que se está dando en el sector metalúrgico, tal como le refirió el dirigente sindical Antonio Caló.

