Alberto Fernández apunto, “no me van a torcer el brazo”

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la necesidad de que “la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados”, dijo que necesita de todos los sectores “movilizados” y aseguró que no le van a “torcer el brazo” en el marco de su gestión de Gobierno. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes”, le dijo el Presidente a gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos, reunidos en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario, donde se anunciaron inversiones en materia de ciencia y tecnología. El presidente Alberto Fernández firmó este mediodía, junto a gobernadores de 16 provincias, las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica, con una inversión total de casi 9.900 millones de pesos. El programa “Construir Ciencia” tiene como objetivo “fortalecer la investigación de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, con una perspectiva federal para “incrementar las capacidades de las provincias y así reducir las asimetrías existentes entre regiones”, informaron desde la cartera que encabeza Filmus. En ese marco, el Gobierno nacional destinará $7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos tecnológicos en 60 instituciones científicas y tecnológicas nacionales, situadas en las 24 jurisdicciones. El presidente denunció que el campo guarda 20.000 millones de dólares en cosechas sin liquidar y apuntó contra los especuladores del dólar. El jefe de Estado apuntó contra los productores agropecuarios que no liquidan la cosecha, contra los especuladores que apuestan al dólar y pidió trabajar para superar la crisis que vive la Argentina. “El desafío de enfrentar a la inflación, a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son los nuevos desafíos que aparecen y a cada desafío le vamos a poner el pecho. Los voy a superar con cada uno de ustedes como superamos los desafíos que tuvieron que pasar antes. Lo vamos a superar sin postergar la educación y la ciencia”, afirmo Fernández. El mandatario estuvo acompañado por gobernadores y ministros. En medio de la suba del dólar blue que se disparó casi cien pesos en un mes, Fernández enfatizó: “Vivimos en un contexto muy difícil en la Argentina, donde trabajo todos los días. Así como le puse el pecho a la deuda, a ninguno de los problemas escapé. Superé los problemas que el FMI me ha generado, le pusimos el pecho y superamos la pandemia que nadie sabía como sortear. Creamos 1,2 millones de puestos de trabajo y bajamos el desempleo al 7%. No se paró en ningún lado la obra pública, ni la construcción de viviendas. La Argentina sigue creciendo”. Alberto Fernández habló del presente de la Argentina y lamentó que le haya tocado gobernar la Argentina en tiempos de pandemia, guerra y de negociación con el FMI. “A veces siento que hay demasiados obstáculos, pero nosotros seguimos apostando a la ciencia y la tecnología y a que eso no se concentre en el centro del país”, lanzó “Vamos superando problemas y van a pareciendo otros. La realidad es que hoy no tenemos la misma realidad que teníamos hace algunos meses como en octubre o noviembre. Cuando creíamos que superamos la pandemia apareció la guerra que generó un aumento de precios y una inflación en los países que también nos toca a nosotros”, señaló. Alberto Fernández adelantó que continuarán con las obras públicas desarrolladas por el gobierno nacional y que buscarán seguir con la construcción de viviendas y universidades para llevarlas a los barrios que necesitan educación. El jefe de Estado destacó la vuelta del tren a ciudades del interior que habían sido cerradas por el menemismo.

