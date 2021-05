Alberto Fernández anunció 9 días de confinamiento: «Estamos en el peor momento de la pandemia»

“Hay verdades que están por encima de los desacuerdos: Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia”, lamentó el mandatario en el inicio de su cadena nacional, cuando pidió “asumir la gravedad de este instante”, indicó que “no es momento de especulaciones” y rogó: “Debemos unirnos para pasar esta catástrofe que azota a la humanidad”.

Al repasar la situación epidemiológica actual, el Presidente recordó que “nadie puede salvarse solo”, y explicó: “Hoy como nunca antes, necesitamos cuídanos, solidariamente. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas, es el Estado, que no puede hacerse el distraído en una pandemia. Siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes”.

“Hace varios días los casos comenzaron a aumentar en distintas zonas del país. Hubo acciones que no coincidimos, y que fueron avaladas judicialmente. Hubo una confusión que llevó a la gente a minimizar el problema, pero esa confusión debe terminarse”, sentenció Alberto Fernández en relación a las restricciones previas al anuncio.

Del mismo modo, el Presidente reconoció que “necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera”, y enumeró: “Se evidenciaron tres problemas que debemos corregir: en algunos lugares no se cumplieron las medidas, en otras de manera tardía; y en muchos lugares los controles se relajaron, han sido débiles o no existieron”.

“Hay ciudades y provincias que tienen sus sistemas sanitarios al límite. El problema ya no se acota a un determinado territorio. Es grave. El aumento de camas y respiradores ya no soluciona el problema si no se restringen los contagios”, mencionó Alberto, y añadió: “Si bajan los contagios, podremos recuperar las actividades que hoy estamos suspendiendo. Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción cumpla con las medidas”.

Las medidas

Antes de enumerar las nuevas restricciones en el marco del confinamiento de 9 días, Alberto Fernández recordó que “la circulación y las reuniones sociales son los factores centrales” que aumentan los contagios.

En esta línea, el Presidente anunció la restricción de la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o alarma epidemiológica, desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas, hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; mientras que estarán habilitados los comercios esenciales, con envío a domicilio y para llevar. También se podrá circular solo en las cercanías entre las 6 de la mañana y las 18 horas.

Y podrán circular solamente personas especialmente autorizadas.

Después de estos 9 días, desde el 31 hasta el 11 de junio, se retomarán las actividades vigentes hasta hoy. Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.

Minuto Uno

