Ahora Patricia Bullrich se enoja porque la Copa América no se hace en Argentina

Tras plantear que organizar la Copa América en Argentina era «pan y circo», la ladera de Mauricio Macri tildó de «mala noticia para el gobierno» a la decisión de desistir de organizarla.

Pese a que su jefe político, Mauricio Macri, dijo que la Copa América 2021 no debería disputarse en Argentina, Patricia Bullrich salió a mostrar su enojo en las redes sociales por la decisión del Gobierno de desistir de organizarla. Carente de información, sostuvo que fue la CONMEBOL quien «unilaterlamente» cambió la sede. El ministro del Interior, Wado de Pedro, lo había anunciado en C5N.

«La CONMEBOL suspendió unilateralmente la realización de la Copa América en la Argentina. Mala noticia para el Gobierno, que pretendía correr el foco de atención y tapar con una pelota la pésima gestión de la pandemia«, posteó Patricia Bullrich quizás con la necesidad de subirse al trend del momento en Twitter a como dé lugar. Lo insólito es que lo hace citando un posteo en el que se manifestaba en contra de que la competencia se disputara.

La @CONMEBOL suspendió unilateralmente la realización de la Copa América en la Argentina. Mala noticia para el Gobierno, que pretendía correr el foco de atención y tapar con una pelota la pésima gestión de la pandemia. https://t.co/10rBgSI1xh — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 31, 2021

«Protocolo para clases NO, para comercios NO, para reuniones sociales NO, pero para la Copa América -un evento que trae más de 1000 personas del extranjero- arman un protocolo en pocos días. Queda claro cuáles son sus prioridades: pan y circo«, posteó el viernes cuando aún la competencia en Argentina era una posibilidad.

La Copa América se disputará en Brasil, el país con más muertes y contagios de Sudamérica. La CONMEBOL agradeció al presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

