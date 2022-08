Advierten que «será terrible» la quita de subsidios por consumo

El Ente Regulador de Energía anticipó que si no hay un incremento diferenciado, que tome en cuenta el elevado consumo por las altas temperaturas, las consecuencias serán graves. El ministro de Economía Sergio Massa, brindará más detalles el próximo 9 de agosto.

Con una fuerte impronta tendiente a ajustar los gastos del Estado, el superministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, «pateó el tablero» el pasado miércoles al anunciar que para la segmentación de subsidios energéticos también tendría en cuenta el consumo de cada uno de los hogares y no sólo el nivel de ingresos.

Desde el Ente Regulador Eléctrico de la Provincia, anticipan que la ampliación del ajuste tendrá consecuencias «terribles» para los usuarios locales, debido a las características del consumo de electricidad relacionado fuertemente al clima. Advierten que lo único que aminoraría el impacto sería que se tome en cuenta las particularidades de cada zona del país y se determine una quita proporcional.

Del 15 al 31 de julio, más de 122.000 usuarios residenciales se anotaron en la página habilitada por la Secretaría de Energía de la Nación para mantener las ayudas económicas y certificar que su nivel de ingresos no era superior a $348.869. Sin embargo, Massa sorprendió al anunciar que los clientes que mantengan los subsidios pero superen los 400 kilovatios hora (kWh) también dejarán percibir el beneficio.

Hacia el fin de semana, trascendió de forma extraoficial que la unidad tope implicaría el consumo mensual y no bimestral. Además, según reveló Ámbito Financiero, a partir de los 400 kilowatts la gente comenzará a pagar la tarifa plena, pero sólo por el excedente sobre este límite. «Por ejemplo, si el consumo del hogar fuera de 401 kilowatts, la tarifa plena se cobrará sobre un kilowatt», ilustró el matutino porteño.

MASSA MOSTRÓ DIFERENCIAS CON SUS ANTECESORES.

El presidente del Ente Regulador Eléctrico de la Provincia, Pablo Cuenca, señaló a época que la medida impactará «terriblemente» entre los usuarios locales. «El consumo promedio de energía eléctrica es desde los 600 kilowatts (Kw) por bimestre en la provincia. Mientras que en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) es de 350 Kw», ejemplificó.

El funcionario lamentó que todos los detalles del anuncio no hayan sido publicados oficialmente y que el sector dependa de «noticias sueltas» de los medios nacionales. «Hasta no conocer la norma, no sabremos cómo se aplicará efectivamente», remarcó.

Está previsto que este martes se conozcan los niveles de aumento de las tarifas de energía eléctrica, gas y agua que regirán en las distintas regiones del país, a través de una nueva conferencia. «Ese es otro problema: hasta el momento no se sabe el porcentaje de impacto que tendrá esta quita de subsidios en la tarifa», declaró.

Según los transcendidos, el límite de Kw sería por mes y no por bimestre, es decir, que el límite de dos meses sería de 800 Kw. «De esa forma esperamos que se instrumente porque sino constituirá un disparate», apuntó Cuenca.

Esperan consideraciones por zona

Cuenca acotó que desde el entre provincial solicitaron al Gobierno nacional que se tengan en cuenta las particularidades de cada región del país.

«Nuestra provincia no tiene acceso a la red de gas natural, por lo que dependemos de la energía eléctrica. Y en segundo término, las altas temperaturas condicionan y elevan el consumo de todos los correntinos, sobre todo teniendo en cuenta que el calor es estacional», sostuvo y se mostró optimista a que cada distrito de Argentina tenga un incremento diferenciado.

Por último, reiteró que la medida se aplicará a quienes queden dentro de las categorías de ingresos medios y bajos, que deberán abonar la tarifa plena por cada kilowatt que supere los 400. «Es decir, que si se consume 405 Kw, el porcentaje de aumento se aplicará sobre el extra y no sobre el total», dijo en coincidencia con la versión de Ámbito Financiero.

¿Cuál es el consumo mínimo registrado?

Para tener una idea del impacto de los nuevos criterios de quita de subsidio, época tomó como ejemplo el consumo de una vecina jubilada, que en la actualidad vive sola en el barrio Libertad, muy cerca del centro. La usuaria registró apenas 60 Kw por mes, sólo con el uso de artefactos indispensables: una heladera, un televisor, una ducha eléctrica e iluminación para cinco ambientes. Consumo por el cual la boleta mensual tuvo una facturación de $1.335.

Un registro que señalaría que el limite impuesto por Nación no afectaría, en principio, en demasía a quienes solicitaron el subsidio durante el otoño-invierno. En verano, ya es otra historia.

