Advierten que obras de Nación en Corrientes podrían frenarse definitivamente

La advertencia partió desde la delegación correntina de la Cámara Argentina de la Construcción, debido al atraso de pagos por trabajos terminados y la redeterminación de costos para contratos en ejecución. Los materiales subieron hasta un 30% en dos semanas.

Desde la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, alertaron que el ritmo de trabajo en las obras, financiadas por el Gobierno nacional, comenzarán a ralentizarse esta semana y existe la posibilidad de frenarlas de forma definitiva, debido al atraso de pagos y la falta de renegociación de los contratos.

La subida en los materiales de construcción y artefactos electrónicos, tras la devaluación pos PASO, complicó las finanzas de las empresas contratistas que ejecutan trabajos en toda la provincia. Estos comprenden principalmente escuelas nuevas y viviendas (dentro de los programas Casa Propia y Procrear). «Estamos muy atrasados con los pagos provenientes de fondos nacionales, en algunos casos los últimos cobros fueron en marzo», resaltó Gustavo Roselló, presidente de la delegación.

A las demoras en los pagos, se le suma la inflación de los materiales para la construcción y el desabastecimiento de equipos electrónicos. «En lo que va del mes, materiales como cal, cemento, chapa y hierro subieron entre un 25% y 30%. Y más sorprendente fue la suba en un 50%, a valor dólar, de las bombas para extracción de agua del río», brindó un panorama en una entrevista con diario época.

Por otra parte, Roselló señaló que los equipos o componentes que forman parte de sistemas electromecánicos y electrónicos no se están consiguiendo en el mercado interno. «Los proveedores no tienen certeza de importación, es decir que no pueden reponer su stock», acotó.

Sobre las obras financiadas por el Gobierno provincial, el presidente de la Cámara aclaró que la renegociación de contratos resulta más fácil debido a la predisposición de las autoridades. «Nos vamos a tener que sentar y recalcular los presupuestos», anticipó.

A nivel nacional, el Ministerio de Obras Públicas había planteado que habría un decreto de necesidad y urgencia para cambiar el sistema de redeterminaciones por el contexto inflacionario. Hasta la fecha, no hubo mayores precisiones, aunque fuentes extraoficiales aseguraron que se está cumpliendo el proceso legal para llevar a cabo los cambios.

COMPARTIR