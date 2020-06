ADVERTENCIA DE UN ESPECIALISTA: El sistema de salud del Conurbano podría colapsar en la tercera semana de julio

Con más de 13 mil casos positivos de coronavirus, la provincia de Buenos Aires afronta a la pandemia con el foco puesto en el conurbano. Por ese motivo, los especialistas advirtieron que a este ritmo el sistema de salud podría colapsar entre la tercera y cuarta semana de julio. Al mismo tiempo, solicitaron que la población cumpla con las normas de prevención.

En declaraciones a LA CIELO 103.5 FM, el médico asesor del presidente Alberto Fernández, Luis Camera, se refirió a la situación epidemiológica en el área más poblada del territorio bonaerense. En ese sentido, señaló que las autoridades del Gobierno provincial “están preocupados” por lo que podría suceder “en la tercera y cuarta semana de julio”.

“Están al límite, lo están viendo difícil por eso que están tratando de presionar para tener mayores medidas de contención de movimiento de gente porque los pueden desbordar”, añadió.

Asimismo, aclaró que los datos se deben a los proyectados por el Ministerio de Salud bonaerense y dijo que “cuando uno va a haciendo las proyecciones, la tercer o cuarta semana en el conurbano puede estar complicado, podemos estar al límite”.

Entonces, detalló que la situación se da “sobre todo en algunos departamentos. En Esteban Echeverría y Merlo hoy ya tienen muchas camas ocupadas”, y contó que “el sistema está en un 50 por ciento, pero hay lugares que están al tope”.

Más adelante, explicó que “eso puede pasar, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos porque las proyecciones que ellos tienen para la tercera y cuarta semana julio son proyecciones al límite”.

“La percepción que veo y que me muestran, es que hay más gente en la calle que la que se debería. Ahí tenemos que ser un poco más cerrado, si no vamos a tener que volver a una fase anterior y no me gustaría”, dijo.

Finalmente, indicó que “apelo a que la gente se dé cuenta que se tiene que cuidar y salir lo menos posible” y lanzó: “Vamos a salir bien pero hay que sacrificarse”.