Abigeato: Valdés les dijo a ruralistas que contraten su propia seguridad

El pasado viernes 23/06 el gobernador Gustavo Valdés, inauguró un nuevo Destacamento de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), situado en el Paraje Galarza, en la zona rural de Santo Tomé. Una de las zonas calientes y donde el propio presidente de la Sociedad Rural de esa localidad, habló la semana pasada de “mafias organizadas” que delinquen en esos campos correntinos.

El gobernador por su parte habló más de inversión que según él “estamos haciendo como nunca se hicieron en Santo Tomé”. Después, dedicó gran parte de sus palabras en explicar que los policías provinciales rurales deben dividir su tiempo, en perseguir cuatreros y “cuidar nuestra ecología”.

En ese sentido el mandatario provincial apuntó directamente a la dirigencia rural de Santo Tomé: “La seguridad no tiene que estar exclusivamente en manos de la Policía, porque también es responsabilidad del dueño de la cosa invertir para tener su propia seguridad, el pueblo no puede ser el único que pague por la seguridad de los campos, tenemos que hacer un trabajo en conjunto: la Sociedad Rural de Santo Tomé, los dueños y responsables de los campos, y la Policía de la Provincia, al igual que el intendente en el control de la faena clandestina y la venta de carne clandestina en el municipio, si no hay control de Bromatología se está favoreciendo al abigeato porque es fácil comercializar la carne y hacerla desaparecer, por lo tanto amerita que el municipio preste mayor atención a este tema, le pido responsabilidad a los intendentes, no solamente con el control bromatológico, sino también con la información, porque la seguridad es un sistema orgánico”.

