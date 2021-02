Abel Pintos publicó la romántica propuesta a Mora Calabrese

En el Día de los enamorados sorprendió a sus seguidores con el posteo en redes sociales. La pareja, que está junta hace más de 7 años, son padres de Agustín, de 4 meses

En las últimas horas, Abel Pintos sorprendió a sus fanáticos en redes sociales. El artista hizo una publicación por el Día de Los enamorados y mostró cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo a su novia Mora Calabrese. La pareja, que está junta hace más de 7 años, le dio la bienvenida a su primer hijo en octubre de 2020.

“Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram este 14 de febrero y acompañó la publicación con una serie de fotos: en una de ellas se lo ve besándose con Mora, en otra abrazada a la hija que tiene ella de una relación anterior y en una tercera recostado junto a su bebé, Agustín. Pero, la sorpresa llegó con el video final.

En la filmación se lo ve de espaldas parado y abrazado junto a su pareja. En un momento se aleja de ella, se arrodilla y saca de su bolsillo el anillo de compromiso. La reacción de Calabrese emocionó a todos al ver que la joven se largó a llorar tapándose la cara. Por último, ambos se funden en un abrazo.

En octubre pasado, la pareja tuvo a Agustín, su primer hijo juntos. El niño nació en Chaco, provincia natal de Mora y donde están viviendo actualmente. Hacia fines de diciembre y en coincidencia con el cumpleaños de Calabrese, el cantante publicó una foto de la familia ensamblada.

“(La paternidad) a mí me provoca una sensación de libertad. No hace mucho tiempo me preguntaban al respecto de la libertad y yo decía que no es una única cosa, que es una sensación. Y la paternidad para mí viene a ser uno de los símbolos de la libertad”, le dijo Abel Pintos a Infobae, en una entrevista realizada un mes antes de que naciera Agustín.

Abel y Mora se conocieron después de un show que el cantante dio en octubre de 2013 en Resistencia, la capital chaqueña. Desde el flechazo, no se separaron más y comenzaron una relación que, por mucho tiempo, se mantuvo en el más hermético de los secretos. En la ceremonia de los Premios Gardel de 2017, Pintos le dedicó el “Gardel de Oro” (por su disco “11″, el tercero que ganó hasta ese momento) a su “leona”. Siempre muy reservado de su vida privada, esta revelación fue toda una sorpresa para sus fans.

Recién en 2019, y siempre vía Instagram, Abel reconoció estar de novio cuando se dispuso a contestar las preguntas por partes de sus seguidores. En enero de 2020, publicó por primera vez una foto junto a ella, que también incluía a Guillermina. Los tres estaban de espaldas a la cámara pero de frente al mar: “Al infinito y más allá”, rezaba la postal.

“Nosotros comenzamos a vivir juntos en noviembre del año pasado. Y realmente nos hemos sorprendido mucho de cómo este curso intensivo de convivencia nos encontró y no nos generó ningún tipo de incomodidad. Y desde lo práctico y demás tampoco tuvimos ningún inconveniente”, dijo en la misma entrevista respecto a cómo la pandemia los acercó todavía más.

