A una semana del crimen de la abuela: «Te di la vida pero como madre te desprecio»

La madre del acusado e hija de la víctima apuñalada, degollada e incinerada por su propio nieto, posteó un durísimo mensaje contra el detenido, quien continúa usando sus redes sociales para describir sus días en una celda.

El brutal homicidio de Nélida Maidana de 66 años, hallada muerta tras haber sido degollada y apuñalada en su casa del barrio San Antonio Oeste de la ciudad de Corrientes, tuvo ayer un capítulo más. La madre del principal sospechoso le dedicó un durísimo mensaje a su hijo, apodado «Yony» y nieto de la víctima, al ver que el detenido sigue usando sus redes sociales desde su lugar de detención en la Comisaría 21. La mujer lo maldice y le desea una muerte similar a la de su abuela.

Carla Piragine le escribió al usuario «Jonathan Rng 6h88», la cuenta activa y actualizada en la que «Yony» sigue describiendo sus días en su celda. «Es increíble el nivel de caradurez que tenés Yoni. Soy tu madre, te di la vida, pero en este día te maldigo. Sos una basura. Mi mama (por Maidana) a vos te dio todo, hasta lo que no tuvo, para sacarte de las drogas; pero vos no quisiste dejarla. No te cansaste de robarle toda tu vida, desgraciado y ella te perdonaba siempre porque te amaba, dio todo por vos y vos cómo le pagaste a ella, de la peor manera. Te desprecio Yoni, ojalá pagues de la misma forma; que te hinquen 5 veces, te degüellen, te quemen y te metan mazazos. Me quitaste a mi madre y eso no te voy a perdonar jamás», (sic) escribió la mujer.

El mensaje de la madre llega luego de que se viralizaran varios posteos hechos por «Yony» desde su lugar de detención en la Comisaría 21. «De acá se sale con fe», escribió el acusado de degollar a su abuela en su muro de Facebook. «Ranchando con el Dibu», contó en otro posteo el joven de 20 años, quien se encuentra detenido con otro de los acusados del brutal homicidio. El hecho causó un descontento social generalizado.

El hecho

La madrugada del 1 de noviembre, al rededor de las 4:50, la Policía tomó conocimiento de un incendio en progreso dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Ex Vía y Loreto, del barrio San Antonio Oeste. Tras extinguirlo, los bomberos hallaron el cuerpo de la mujer ultimada a puñaladas. Faltaban muchos artículos y todo apuntaba al nieto de la víctima, quien fue detenido horas más tarde junto a sus cómplices. El cuerpo llevaba al menos tres días de fallecido antes del incendio. Los agresores habían vuelto para borrar con fuego sus huellas.

