A tono con Javier Milei, Luis Barrionuevo llamó «terrorista» a Patricia Bullrich y ella le respondió: «Siempre fuiste un delincuente»

El sindicalista Luis Barrionuevo y la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, protagonizaron un nuevo cruce. El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) retomó la acusación de Javier Milei y la trató de terrorista, mientras que la ex ministra de Seguridad le contestó a través de sus redes sociales: «Vos siempre fuiste un delincuente».

Este sábado 14 de octubre por la mañana, Barrionuevo fue entrevistado en Radio Mitre y allí le apuntó a la postulante de la Casa Rosada. “La casta son los políticos y uno de ellos es Patricia, ¿cuántos años hace que vive realmente de la política?”, acusó, y siguió: “Les voy a decir algo, en 1988 la rescaté yo para incorporarse a la liga democrática del país y la incorporé en el proceso de Carlos Menem, de ahí pasó por todos lados”.

“Patricia Bullrich fue de ´terrorista´, como la llaman acá, a ser presidenta del PRO, fijate todos los jardines que recorrió el picaflor”, ironizó. Barrionuevo también se refirió al nombramiento de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete de ministros en un eventual gobierno de Bullrich: “Ya está terminada la elección, está todo echado, no hay más inventos, así que esto es un ingrediente más“.

Ante estas declaraciones, Bullrich compartió en sus redes sociales: «Vos siempre fuiste un delincuente, Barrionuevo. Siempre protegiste tus privilegios. ¿Ahora Milei te permite defenderlos? Seguro, pero tené bien en claro que en mi gobierno, si seguís choreando, vas preso».

Acusaciones cruzadas con referencia a la casta

El periodista Marcelo Bonelli le consultó a Barrionuevo, durante la entrevista radial, qué opinaba de la acusación de Bullrich en el debate presidencial donde lo trato de «casta». «Creo que son tan básicos pero tan básicos, la casta le corresponde a los gastronómicos opinar, para ver si yo puedo seguir conduciendo la organización, uno de los mejores sindicatos del país”, contestó el referente gremial.

“Yo a Milei no le pedí absolutamente nada, ni quiero nada, me interesa que el país salga adelante por la bronca que tiene la gente, haber acompañado a Milei para mí es un honor y un orgullo”, enfatizó y concluyó: “No hay que asustarse por nada, ya pasamos lo peor, con este Massa que quiso hacer todo a la vez”, redondeó.

