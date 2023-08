A los 54 años, murió el fiscal federal Federico Delgado

El fallecimiento fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El fiscal Federico Delgado tuvo a su cargo causas de amplia repercusión política.

El fiscal Federico Delgado, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 de la ciudad de Buenos Aires, murió este domingo, a los 54 años, como consecuencia de una grave enfermedad. Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que expresó «su profundo pesar» por el fallecimiento del funcionario judicial y envío sus condolencias a «familiares, amigos y colaboradores».

A lo largo de su carrera, Delgado tuvo a su cargo causas de amplia repercusión política, vinculadas a la corrupción pública y del Estado. Entre ellas, el pago de sobornos en el Senado de la Nación, el megacanje de la deuda externa, la Tragedia de Once, los Panamá Papers -en los que apareció mencionado el ex presidente Mauricio Macri- y los bolsos del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López.

Además, el fiscal investigó las redes de trata de personas y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército.

Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas egresado de la UBA, Delgado también había realizado postgrados sobre “El Sistema Penal. Cuestiones fundamentales y su Problemática Actual” (UBA) y “Reglas Internacionales contra la Corrupción” (UCA).

Delgado fue autor de los libros «República de la Impunidad», «Injusticia» y «La cara injusta de la Justicia», este último en colaboración con la periodista Catalina D’Elía, que en las últimas horas lo recordó a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

En mayo último, Delgado había criticado los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia sobre los procesos electorales en San Juan y Tucumán a pocos días de que la ciudadanía fuera a votar. El sistema judicial, opinó el fiscal en aquel entonces, «parece estar habitado por un interés particular por fuera de la Constitución».

Delgado también se había manifestado en distintas oportunidades a favor de que todos los jueces y fiscales pagaran el impuesto a las Ganancias «por una cuestión de equidad» y porque no hacerlo «es intolerable para la sociedad».

El funcionario judicial solía trasladarse en bicicleta a su despacho en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro.