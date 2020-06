7 remedios naturales que puede usar sin problemas

2. Cimicifuga

CALORES DE LA MENOPAUSIA

La doctora Jarvis tiene una regla empírica: “Solo recomiendo tratamientos alternativos de eficacia comprobada y jamás los considero si se trata de padecimientos potencialmente mortales”. Los calores de la menopausia cumplen este criterio. “La cimicifuga es una alternativa para las pacientes que no desean recurrir a tratamientos de reemplazo hormonal”, explica. La raíz de la Actaea racemosa no les funciona a todos. Algunos estudios avalan su eficacia; otros no. Aunque los tratamientos de reemplazo hormonal ofrecen mayor alivio, “sí es posible calmar los bochornos con cimicifuga”, comenta Jarvis. Lo importante es usar productos autorizados. Cuando se siguen las instrucciones del médico, los efectos secundarios son poco probables; no obstante, quienes presentan afecciones hepáticas deberían evitar el uso de este producto. La doctora Jarvis sugiere otro remedio natural que, según diversos estudios, vale la pena probar en caso de sofocos: las isoflavonas de trébol rojo.

3. Melatonina

INSOMNIO

Catherine Mounier, de 70 años, crítica teatral radicada de Lyon, Francia, padeció insomnio por años. “Como me despertaba varias veces en la noche, me sentía exhausta en el día”. Por ello, acudió a consulta con el doctor Patrick Lemoine, somnólogo y psiquiatra. Primero descartaron apnea del sueño. Después, el doctor Lemoine le recomendó tomar suplementos de melatonina en lugar de somníferos. “Funcionó: por primera vez en la vida dormí profundamente y de corrido toda la noche”. La melatonina es una hormona que sintetiza la glándula pineal. En general, el cuerpo la secreta cuando oscurece, lo que produce somnolencia y relaja la atención; sus niveles se mantienen elevados durante la noche y descienden con la luz del amanecer. Al parecer, quienes padecen insomnio la producen en menor cantidad. En esos casos, los suplementos podrían ayudar a conciliar el sueño y dormir de corrido por más tiempo. Está disponible en cápsulas, comprimidos y aerosol sublingual, el cual se absorbe más rápido y acelera el efecto. Pídale al médico que le indique la dosis adecuada; aunque suene ilógico, a veces las dosis pequeñas (unos 0,3 gramos) son más eficaces.

4. Jengibre

NÁUSEAS

“Sin duda lo recomiendo a las mujeres que experimentan náuseas durante el embarazo”, explica la doctora Danielle Martin. “Existen suficientes evidencias que confirman su utilidad”. Esta raíz se ha utilizado desde la antigüedad como remedio tradicional para el malestar gastrointestinal. De hecho, diversos estudios clínicos avalan la eficacia y seguridad del jengibre como tratamiento para las náuseas y el vómito por embarazo, quimioterapia o mareos. Una revisión de varios estudios realizados a lo largo de 30 años para evaluar el efecto del jengibre sobre las náuseas, publicada en la revista Integrative Medicine Insights, en 2016, concluyó que: “la información confiable con la que contamos muestra que el jengibre es un remedio efectivo y barato contra las náuseas y el vómito”. La dosis diaria recomendada según diversos estudios es de 1.000 miligramos (una cucharadita de ralladura). Sus compuestos activos son aceites volátiles y fenoles aromáticos, como los gingeroles y shogaoles. Algunas personas rallan la raíz y la disuelven en agua caliente para preparar una infusión; otros adquieren cápsulas en las tiendas. Pero ojo: en exceso puede producir agruras o diarrea. Pídale al médico que le indique la dosis y la presentación más conveniente.