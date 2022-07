𝗧𝗔𝗣𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗔𝗠: «𝗡𝗢 𝗠𝗘 𝗩𝗔N 𝗔 𝗟𝗟𝗘𝗩𝗔𝗥 POR DELANTE»

Para culminar el encuentro, el Intendente Municipal, Tape Caram, agradeció a todos los presentes por venir a la ciudad y brindarle su apoyo. «Esto no lo hacemos por política, lo hacemos por Mercedes y por nuestra provincia. Ni Ricardo Colombi, ni nadie me va a llevar por delante, yo no me entrego ante nadie, ¡que lo entiendan!» Culminó.

Impacto Corrientes